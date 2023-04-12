"Мы живём на севере, а не в Бразилии". В Косе сирот поселили в летние домики
Единый дымоход для квартир и качество кладки печи в 2020-м не смутили районную комиссию по приемке сразу двух домов-близнецов. Это лишь одно из недопустимых «ноу-хау» строителей. Промерзают окна и двери в мороз, появляется плесень. Вздулся и скрипит холодный пол.
Вентиляция отсутствует. Цемент в фундамент залит монолитом, отверстий для прохода воздуха нет. Благоприятный климат для насекомых.
Анастасия Романовская, жительница с. Коса: «Просто они на ноги прыгают, эти блохи. Откуда они появятся? Это потому что это все не сушится, все не проветривается».
До 6 домов, купленных администрацией сиротам в 2020 и 2019 годах на улице Кирова, водопровод не проведен. Вадиму до колонки 300 метров, но и там, с его слов, порой нет воды.
Вадим Романовский, житель с. Коса: «Ходили в администрацию, сказали: «Баню не положено вам ставить, идите в общественной мойтесь».В 4 домах для сирот 2019 года тоже нарушения строительных и санитарных норм. Например, в квартире Дмитрия Дроздова негерметичны окна, нет вентиляции, печь разваливается, пол не утеплен.
Дмитрий Дроздов, житель с. Коса: «Здесь вообще не могу жить из-за того, что здесь плесень, везде дует и холодно».
2 дома, купленные сиротам в 2020-м, чиновники признали непригодными в январе, обязав жильцов до конца года освободить квартиры для ремонта.
Для временного переселения на данный момент в селе Коса доступны комнаты маневренного фонда в здании бывшего Дома престарелых, а также жилые дома в поселках Сосновка и Пуксиб. По информации местных властей, маневренный фонд не статичен, могут появиться и другие варианты. Насчет объема и сроков ремонта власти решат только после судов.
Эдуард Засухин, глава Косинского муниципального округа: «С нашей стороны поданы иски в Арбитражный суд к продавцам. В свою очередь, у нас к заместителю, работающему в 18-19 году, были предъявлены обвинения, также идут судебные заседания, и к заместителю, работающему в 20 году, также поданы иски со стороны Прокуратуры». Очевидно, если в суде миллионные покупки домов для сирот отменить не удастся, то ремонт состоится. Жители домов надеются, что никто по прошествии сроков давности от ответственности не уйдет.
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