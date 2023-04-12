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Пермский планетарий празднует 55-летие
Сегодня в репертуаре Пермского планетария более 120 программ. Каждый день в звёздном зале благодаря круговой панораме, созданной народным художником РФ Александром Зыряновым, неизменно зажигаются огни в окнах самых примечательных зданий города, появляются звёзды, восходит Солнце, под музыкальный аккомпанемент звучат голоса лекторов. Купол планетария стал одним из символов Перми – города, имеющего непосредственное отношение к освоению космоса и отечественному ракетостроению.
"Пермский планетарий по праву считается одним из лучших в стране. Здесь тысячи пермяков смотрели на звёзды, узнавая их имена и мечтая о путешествиях к новым галактикам. От всей души поздравляю всех сотрудников Пермского планетария с его 55-летием и желаю достижения галактических высот в популяризации знаний о космосе!" – отметил Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале.
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