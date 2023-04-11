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В Перми стали активнее бороться с автомобилистами, закрывающими номера в зоне платной парковки
"Считаю недопустимым, что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Поэтому специалисты будут пешком инспектировать парковки, снимать маски или другие предметы с номеров, проводить фиксацию номера и возвращать эти предметы на место", – сказал ранее Алексей Дёмкин.Напомним, автомобилистам-уклонистам от оплаты парковки грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи – за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для автомобилей инвалидов штраф выше – 5 тысяч рублей.
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