В Перми стали активнее бороться с автомобилистами, закрывающими номера в зоне платной парковки

В Перми по поручению главы города Алексея Дёмкина активизирована работа пеших патрулей в зоне платной парковки. Специалисты фиксируют транспортные средства с закрытыми номерами, проверяют наличие или отсутствие оплаты за парковку и передают материалы для дальнейшего составления протоколов. По состоянию на 10 апреля, на основании актов мониторинга с приложением материалов фото- видеофиксации нарушений было составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Административной комиссией Ленинского района Перми рассмотрено и вынесено уже 34 постановления по делам об административных правонарушениях."Считаю недопустимым, что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Поэтому специалисты будут пешком инспектировать парковки, снимать маски или другие предметы с номеров, проводить фиксацию номера и возвращать эти предметы на место", – сказал ранее Алексей Дёмкин.Напомним, автомобилистам-уклонистам от оплаты парковки грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи – за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для автомобилей инвалидов штраф выше – 5 тысяч рублей.