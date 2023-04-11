В ДТП на ул. Промышленной в Перми пострадали несколько человек

В соцсетях появились кадры страшной аварии на ул. Промышленной в Перми. Как пишут очевидцы, оба водителя были госпитализированы."В Индустриальном районе произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", при выезде с прилегающей территории дома №40 по ул. Промышленной не уступил дорогу автомобилю "BMW", за рулем которого находился водитель 1964 года рождения. Он двигался по ул. Промышленной со стороны ул. Верхнемуллинская в направлении Западного обхода г. Перми. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Hyundai Solaris" , а также пассажир автомобиля "BMW" с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения краевого центра. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.