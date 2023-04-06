В деревню Скакуны наведался дикий кабан

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Опубликовано: 06.04.2023 в 16:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми планируют открыть центр подготовки специалистов для авиастроения

В Перми установят памятник российскому ученому и изобретателю Петру Соболевскому →

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