В Перми планируют открыть центр подготовки специалистов для авиастроения

Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. Производственно-учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Таким образом ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками. В Пермском крае расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тыс. человек. Почти 20 тыс. из них – представители производственных рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ. "Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. В сотрудничестве с ними наши учебные заведения создают образовательные программы непосредственно под задачи производств. В обучении специалистов мы придерживаемся практико-ориентированного, дуального подхода, реализуем федеральный проект «Профессионалитет», совместно с компаниями постоянно работаем над улучшением материально-технической базы для обучения – это лишь часть того, что мы делаем. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели", – сказал губернатор Дмитрий Махонин.На мощностях ПУЦ будет вестись как профессиональная подготовка рабочих (мультиспециалистов) с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре предусмотрены корпоративные стипендии, размер которых зависит от результатов промежуточной аттестации и может достигать 14 тыс. руб. в месяц. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста."Авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей, что диктует очень высокие требования к подготовке новых специалистов. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по 5 профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач. Здесь, в Перми, мы планируем готовить 2 тыс. таких специалистов ежегодно. Аналогичные проекты уже реализуются в Уфе, Москве, готовится проект в Казани», – прокомментировал индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.