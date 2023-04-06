Под штукатуркой сохранились фрески. Жители деревни Копально восстанавливают старинный храм

В деревне Копально в Чусовском округе под штукатуркой обнаружили чудом сохранившиеся фрески, которым не меньше 140 лет. Нашли их под штукатуркой в старинном храме, который восстанавливают уже второй год буквально всем миром. Как идет возрождение?Реставратор Сергей Репецкий восстанавливает старинную церковь в деревне Копально. Это уже его пятый храм на счету — и такой серьезный подход к строительству мужчина встречает впервые. Возведено на века.Сергей Репецкий, реставратор: "Посмотрите — современное бревно лежит, оно как губка, а это просто плотное. Длиной они 16 метров, в обхвате на 60 сантиметров, и структура дерева настолько плотная, как камень какой-то, кость. Это всё в идеальном состоянии".Храм на берегу реки Чусовой построили в 1877-м. Церковь просуществовала меньше 50 лет — большевики скинули купол и открыли в здании дом культуры. Спустя сто лет принято решение вернуть месту былое значение.Сейчас одна из главных задач — приведение фасада к историческому облику — часть окон уже восстановлена. Но работы еще много, и она продолжается.Самое ценное внутри — настенные фрески, скрытые за штукатуркой — найдены во время реставрации. Чудесным образом сохранившиеся сквозь века объекты культуры обнаружены только сейчас. Возраст их 140 лет. Количество - около 10."Её забелили, причем неоднократно. Здесь получится сохранить вот эти старые. Были реставраторы, приходили и говорили, что всё сделаем", - рассказывает Сергей Репецкий.Инициаторами восстановления храма стали жители деревни. С просьбой взять под опеку здание к настоятельнице соседнего монастыря обратилась библиотекарь Альбина Кусайко.Ангелина Кусайко, главный библиотекарь Копалинской библиотеки №11: "Очень радует, что храм на сегодняшний день так восстанавливается активно, нашлись неравнодушные люди. И спасибо, конечно, матушке — её огромная заслуга в том, что она поддержала нас, жителей села Копально".Сейчас Копалинский храм находится на балансе Казанской Трифоновой пустыни в соседней деревне Красная Горка. Символично, что оба здания идентичны друг другу.Игуменья Ксения Ощепкова, настоятельница Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни: "Когда мы получили фотографию Копалинского храма, были удивлены, что он такой же, как наш храм. В первую очередь туда нужно завести тепло, в прошлом году это сделать не получилось. Надеемся, что в этом году будет получше и побыстрее. Но нужны средства".С пожертвованиями помогают прихожане, которых Копалинский храм не видел ровно сто лет. На время реконструкции в алтаре временно службы проходят на втором этаже здания.Елена Кузнецова, староста Церкви Покрова Пресвятой Богородицы: "За год стало больше прихожан, каждую субботу мы здесь читаем акафист покрова Пресвятой Богородицы".Впереди светлый праздник Пасхи, означающий воскрешение у верующих, для жителей Копально событие особенно значимое - годовщина со дня возрождения некогда умершего храма.