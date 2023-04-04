Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» открылась в Березниках

В Березниках открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Ассортимент широкий - более 35 видов дальневосточных деликатесов, включая чавычу. Эта морская рыба лучше других насыщена жирными кислотами, необходимыми человеку в весенне-осенний сезон простуд. Также есть белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга. И, конечно, натуральная красная икра.С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус рыбы, приготовленной на опилках яблони, вишни и груши. При разморозке рыба не теряет своих полезных качеств, а значит, можно купить впрок и поставить, например, рыбную нарезку на стол в Светлый праздник Пасхи.Приобрести дальневосточные деликатесы на выставке «Икра и рыба Камчатская» в торговом центре «Мелодия» в Березниках можно до 8 апреля включительно.