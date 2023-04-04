Пермскому планетарию – 55 лет
12 апреля 1968 года принято считать днем рождения Пермского планетария - в этот день в планетарии состоялась первая публичная лекция. Однако планетарий в Перми работал с 1960 года, он не имел своего помещения и размещался в Пермском краеведческом музее. Тогда это был единственный планетарий на Урале. Сегодня Пермский планетарий – один из культурных брендов Прикамья.
Библиотекари Горьковки подготовили экспозицию книг и журналов о космосе, астрономии, основоположниках теорий о вселенной. Есть тут и литература об истории Пермского планетария.
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