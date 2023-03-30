Глава Перми совершил рабочий выезд в Дзержинский район

На улице Маяковского в Перми начали забивать сваи еще под два муниципальных дома. Стройплощадку посетил глава краевой столицы Алексей Дёмкин. Он совершил рабочую поездку по Дзержинскому району, в финале которой пообщался напрямую с жителями.На пустыре по адресу ул. Екатерининская,171 появятся дорожки, скамейки, освещение, цветники и кустарники. Всё за счет соглашения администрации Перми и «Кортрос-Пермь». О том, как всё будет выглядеть, рассказали главе Перми Алексею Дёмкину в рамках рабочего выезда.Еще одной точкой выезда в Дзержинский район стал экстрим-парк. В его здании есть зал для тренировок, действует уникальный комплекс «НиндзяФит». Задача – провести реновацию парка и расширить его функционал.На Докучаева обустроят парк «Оранжевое лето». Здесь установят хоккейную коробку, дорожки, сделают разметку, уличные тренажеры, стойки для баскетбола, ворота и настольный теннис. На «умной» площадке будет обеспечен интернет – чтобы заниматься с тренером онлайн или выстроить свои тренировки. На каждом тренажере QR-код, по которому можно увидеть правильность выполнения того или иного упражнения. Еще одна хорошая новость – начали забивать сваи двух будущих муниципальных домов на ул. Маяковского, каждый на 250 квартир. Планируется, что новоселье в этих новостройках справят в 2024 году. «Будем осуществлять еженедельный контроль по соблюдению графика строительства. Это позволит в ближайшем времени из ветхого аварийного жилья Дзержинского района и не только переселять граждан в комфортабельное жилье», - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.Позже глава Перми встретился с жителями Дзержинского района очно и онлайн. Было включение сразу с нескольких точек в формате телемоста.Работы в преддверии 300-летия Перми будут идти повсеместно. К примеру, погулять по новому скверу по ул. Екатерининской пермяки смогут уже в конце лета.