Уссурийский полиграф добрался до Сивинского округа

На территории Сивинского округа сотрудники местного лесничества во время патрулирования обнаружили на деревьях опасного вредителя— жука-короеда. Как сообщили в министерстве природных ресурсов, в настоящее время проводится лесопатологическое обследование. Лесничие уточняют границы и площадь повреждённых ельников. На сегодня обследовано 14 гектаров. По результатам обследований будут назначены необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия, завершить которые предполагается до конца 2024 года.
По предварительным данным, из-за опасного насекомого в Прикамье уже повреждены и погибли леса на площади порядка 40 га. В этом году из-за распространения уссурийского полиграфа в крае будет вырублено 17 га леса.
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