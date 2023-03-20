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Яркий объект в ночном небе над Пермью оказался Венерой
"От объекта отходило несколько лучей, как от только что разорвавшегося фейерверка", - рассказывают очевидцы. - Объект двигался, но очень медленно".
В пермском планетарии его распознали. Сейчас сезон вечерней видимости Венеры. Ее можно наблюдать вплоть до начала лета. Правда, со временем планета будет опускаться все ниже и ниже".
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