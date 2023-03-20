"Четверть плиты свалилась". В доме на ул. Белинского рушатся балконы

С фасада дома на ул. Белинского, 47 огромный камень с остатками штукатурки рухнул на тротуар. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Представители управляющей компании пока аккуратно сложили осколки в мешки для строительного мусора. Укреплением фасада пока никто не озаботился.В 2018 году фонд капитального ремонта провел обследование в этом доме. Все балконные конструкции были признаны аварийными, но никакого ремонта после этого не последовало. С тех пор управляющая компания установила под балконами деревянные щиты, чтобы камни не падали на головы прохожим. Теперь, по всей видимости, и эти конструкции не справляются со своей функцией. Юрий Шерстобитов, старший до дому Белинского,47: "Управляющая компания в первую очередь сейчас должны заботиться об этом. Единственное, что они сделали, - деревянные щиты под каждым балконом. От чего это предохраняет -ни от чего. Деньги потрачены, но пользы от этого нет. Камень, который упал, я его поднять не мог. Он где-то 20 кг, а то и больше, а вокруг еще осколки. Четверть плиты буквально свалилась - это ужасно".