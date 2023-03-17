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Синоптики рассказали о погоде в выходные
"Уже в пятницу в течение дня по северу края начинает смещаться холодный фронт, который в ночное время принесет обильные осадки по всей территории региона. Особенно много осадков ожидается в центральной части, велика вероятность, что осадки будут выпадать в виде снега. Температурный фон понизится, ночью ожидаем -3...-8, на севере и западе до -10, в Перми около -2. Днем будет -3 ...+2, в Перми около 0. Затем начнется влияние антициклона. Будет солнечно, но большого прогрева не будет. В ночные часы особенно похолодает, столбик термометра опустится до отметки -6...-13, в горах до -18, в Перми до -12. Пик похолодания придется на ночь воскресенья. Днем температура поднимется до -2...+3, в Перми около +1", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского ЦГМС.
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