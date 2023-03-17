Иппотерапия: спасенные от убоя лошади будут лечить людей

В поселке Пожва создали конно-оздоровительный клуб «Волъга». Приговоренных к убою лошадей спасают по всей стране, привозят сюда и делают из них "психологов". Любопытство и задорный нрав отличают беспородную Злату с рождения, отправили восьмимесячную лошадку на бойню. С крюка мясника ее сняли жительницы Пожвы Евгения Игнатенко и Светлана Разумовская.Когда в конюшню прибыли «первенцы» – Злата и Вольга-вожак, подруги загорелись идеей создания конно-оздоровительного клуба. За последние 5 месяцев спасли еще 6 лошадей, обреченных на продажу и убой в Московской, Ульяновской и Пензенской областях.Евгения Игнатенко, руководитель Конно-оздоровительного клуба «Волъга»: «Тут нет какой-то сверхъестественной заботы о лошадях, той, что может пугать людей, которые не знают, как с ними можно быть. Это те же самые, можно сказать, домашние собачки, очень добрые, но намного умнее. Так же ходят за нами, так же подходят за вниманием, только не лают».В Юсьвинский округ женщины переехали около года назад из Екатеринбурга и Москвы, но и в поселке нашли единомышленников. Лошади окружены заботой: в их жизни участвуют конюх, тренеры, ветеринары, соседи помогают советом и сеном, уборкой за навоз.Любовь Поносова, жительница п. Пожва: «Они приехали и что-то хотят здесь поднять, какое-то полезное дело сделать, вот это меня радует. И как соседи мы, конечно, чем можем, тем и помогаем. А в отношении туризма, я бы хотела, чтобы Пожва развивалась».Конно-оздоровительный клуб «Волъга» в начале пути. Лошади с разными историями стали табуном. Спасенные от жестокого обращения, они проходят реабилитацию и будут «психологами». Работа клуба основана на ипповенции, включающей психотерапевтический, психокорреционный и развивающий аспекты взаимодействия человека и животного.Уже в апреле с пожвинскими лошадками можно будет познакомиться на турах выходного дня. Можно будет прогуляться с ними, покормить их, пофотографироваться. К работе присоединится тренер по ипповенции, и формы общения людей и лошадей станут разнообразнее. Так, оповаживание – приучение к недоуздку жеребят, а также уборка и кормление могут стать началом большой дружбы, основанной на доверии.Для лошадиной семьи предстоит построить большую конюшню и создать условия для тренировок, организовать пространство и поверхности на арендованном участке земли. Сбор средств на эти цели идет на краудфандинговой платформе и в социальных сетях.Светлана Разумовская, руководитель Конно-оздоровительного клуба «Волъга»: «Как только сойдет снег и будет более или менее подготовлено пространство, мы перевезем туда наших лошадок и с радостью будем встречать там гостей, организовывая интересные взаимодействия. Кроме этого, у нас готовятся еще несколько зон, которые будут задействованы в плане отдыха».На май планов много, а до переезда табун ждет пополнения: вот-вот должна разродиться кобыла Бика, в январе она приехала жерёбая.