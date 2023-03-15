← В Прикамье увеличен размер субсидий на подключение газа
В Историческом парке Перми начинаются бесплатные занятия по русскому языку →
В Историческом парке Перми начинаются бесплатные занятия по русскому языку
Акция «Тотальный диктант» - 2023 состоится 8 апреля в 13:00. Автором текста стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он напишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье увеличен размер субсидий на подключение газа
В Усолье затопило ул. Свободы
В центре Перми водитель снес ворота
В Перми женщина запрыгивала на капоты авто
В Перми стартовало голосование по благоустройству сквера на площади Дружбы
В Соликамске из колонии сбежал преступник
В Перми произошло массовое ДТП
В пермской гимназии №10 открылся школьный историко-краеведческий музей
В Роспотребнадзоре советуют уже сейчас привиться от клещевого энцефалита
Движение трамваев на ул. 1905 года восстановлено
Добавить комментарий: