В Прикамье увеличен размер субсидий на подключение газа

В Пермском крае в 2023 году увеличивается предельный размер субсидий на компенсацию расходов при подключении газа льготным категориям граждан до 100 тыс. руб. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина региональным министерством социального развития разработаны необходимые нормативные документы, а правительством Прикамья утвержден новый порядок предоставления меры поддержки, который уже вступил в силу.Как пояснили в региональном министерстве социального развития, компенсироваться будут затраты на строительство газораспределительных сетей и приобретение внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года. Субсидия предоставляется однократно, и если затраты на подключение газа превысят указанную сумму, заявитель должен будет оплатить разницу за счет собственных средств.Субсидию смогут получить следующие категории жителей:- участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;- многодетные и малоимущие семьи.Заявление на получении компенсации можно подать в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства до 31 августа 2023 года. Территориальное управление Минсоцразвития выдаст справку, с которой будет необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Пермь» для дальнейшего заключения договора. Компенсация затрат будет перечислена компании, оказывающей услугу установки и подключения оборудования.