← В Усолье затопило ул. Свободы
В Историческом парке Перми начинаются бесплатные занятия по русскому языку →
В Прикамье увеличен размер субсидий на подключение газа
Как пояснили в региональном министерстве социального развития, компенсироваться будут затраты на строительство газораспределительных сетей и приобретение внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года. Субсидия предоставляется однократно, и если затраты на подключение газа превысят указанную сумму, заявитель должен будет оплатить разницу за счет собственных средств.
Субсидию смогут получить следующие категории жителей:
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- многодетные и малоимущие семьи.
Заявление на получении компенсации можно подать в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства до 31 августа 2023 года. Территориальное управление Минсоцразвития выдаст справку, с которой будет необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Пермь» для дальнейшего заключения договора. Компенсация затрат будет перечислена компании, оказывающей услугу установки и подключения оборудования.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Усолье затопило ул. Свободы
В центре Перми водитель снес ворота
В Перми женщина запрыгивала на капоты авто
В Перми стартовало голосование по благоустройству сквера на площади Дружбы
В Соликамске из колонии сбежал преступник
В Перми произошло массовое ДТП
В пермской гимназии №10 открылся школьный историко-краеведческий музей
В Роспотребнадзоре советуют уже сейчас привиться от клещевого энцефалита
Движение трамваев на ул. 1905 года восстановлено
В Перми проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой
Добавить комментарий: