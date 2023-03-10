"Угнал просто покататься". Стали известны подробности ДТП возле художественной галереи

19-летний ранее судимый угонщик даже не помнит, где нашел машину. Настолько был пьян. Смог сообщить лишь, что взял чужое авто, чтобы просто покататься. В итоге, сам чуть не убился и чужое имущество привел в негодность.На Загарье начинается погоня. Именно там сотрудники ДПС заметили автомобиль «Волгу», о пропаже которой чуть ранее сообщил хозяин. Угонщик набирает скорость и по обочине объезжает машину полицейских. Едет в центр, выезжает на Комсомольский проспект и вот конец погони. На большой скорости съезжает с дороги и попадает в аварию перед входом в Пермскую художественную галерею.На улице Монастырской угонщик, либо повернуть не смог, либо не захотел, в результате пострадала лестница перед художественной галереей, которая оказалась довольно крепкой - небольшие куски отлетели от трёх ступенек.Водитель попытался сбежать, однако, его задержали полицейские. Угонщиком оказался 19-летний житель Пермского района, без водительского удостоверения и ранее уже судимый. За руль он сел пьяным и даже не помнил, где украл машину."Нашёл во дворе. Я не помню где, выпивший был. Угнал просто покататься".Просто прокатиться не получилось. Благо обошлось без жертв. Задержанный получил ушибы и ссадины. А лестницу перед галереей капитально ремонтировали в прошлом году, теперь придётся вновь восстанавливать.Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "Ступеньки чуть-чуть пострадали, но это не помешает посетителям входить в галерею, мы работаем в обычном режиме. Все были в ужасе, потому что это неожиданно, во-вторых, что должно происходить с человеком, чтобы так заскочить на крыльцо".А для угонщика такая поездка обойдётся, скорее всего, восстановлением нанесённого ущерба. Кроме того, уже составлены административные протоколы за езду без удостоверения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, и наказание в ходе расследования может оказаться ещё более суровым.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности".Между тем, это уже не первый случай, когда художественная галерея оказывается под ударом автотранспорта. В 2009 году автобус с неисправными тормозами пронёсся по центральному проспекту Перми. Смёл два десятка машин на своём пути и остановился только у памятника Николаю Чудотворцу.