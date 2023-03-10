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"Угнал просто покататься". Стали известны подробности ДТП возле художественной галереи
Водитель попытался сбежать, однако, его задержали полицейские. Угонщиком оказался 19-летний житель Пермского района, без водительского удостоверения и ранее уже судимый. За руль он сел пьяным и даже не помнил, где украл машину.
"Нашёл во дворе. Я не помню где, выпивший был. Угнал просто покататься".
Просто прокатиться не получилось. Благо обошлось без жертв. Задержанный получил ушибы и ссадины. А лестницу перед галереей капитально ремонтировали в прошлом году, теперь придётся вновь восстанавливать.
Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "Ступеньки чуть-чуть пострадали, но это не помешает посетителям входить в галерею, мы работаем в обычном режиме. Все были в ужасе, потому что это неожиданно, во-вторых, что должно происходить с человеком, чтобы так заскочить на крыльцо".
А для угонщика такая поездка обойдётся, скорее всего, восстановлением нанесённого ущерба. Кроме того, уже составлены административные протоколы за езду без удостоверения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, и наказание в ходе расследования может оказаться ещё более суровым.
Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности".
Между тем, это уже не первый случай, когда художественная галерея оказывается под ударом автотранспорта. В 2009 году автобус с неисправными тормозами пронёсся по центральному проспекту Перми. Смёл два десятка машин на своём пути и остановился только у памятника Николаю Чудотворцу.
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