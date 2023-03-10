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Пермь присоединилась к акции "Жена героя"
Фотосессии случаются нечасто, тем более такие, рассказала Евгения. Её муж Иван - участник специальной военной операции, находится там уже два месяца - один из пермских добровольцев.
Евгения: "Он не смог остаться в стороне, после объявления мобилизации, после объявления специальной военной операции, он долго думал, принимал решение, взвешивал, и всё-таки решил пойти и встать на защиту нашей Родины".
Свет, обстановка, общение с тем, кто в кадре – факторы, из которых складывается результат, поделилась своим опытом Альфия. А опыт, по её словам, немаленький - фотографией с детства занимается.
Альфия Воронцова, фотограф: "На первых кадрах модель выглядит стеснительно, так же, как и я сейчас, перед вашей камерой, волнуюсь! Но на последних кадрах модели у нас раскрепощаются, ведут себя естественно, и получаются очень даже красиво".
А это тоже мастера своего дела - откликнулись на предложение помочь и готовы поработать с любой желающей участницей фотосессии, прежде чем она окажется перед объективом.
Вероника Пономарёва, парикмахер-визажист: "Мне очень приятно, я всегда горжусь этим! Что это я создала эту красоту, в этом участвовала, и сегодня тоже я очень рада участвовать в таком проекте".
Так Пермь присоединилась к проекту «Жена героя», который зародился в Самаре, и набрав обороты, охватил всю страну. Участницы его - жёны, сёстры, матери, чьи близкие сейчас находятся на СВО.
Лилия Ширяева, координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Я очень рада, что наши девушки откликнулись на участие во всероссийском проекте. На мой взгляд, это очень важно. Наши женщины тоже рядом со своими мужьями, они их во всём поддерживают, ободряют и показывают, что у нас здесь всё хорошо".
Неважно, какое звание и должность у участника СВО, служит он по контракту, доброволец или мобилизованный. Двери открыты для всех, и у каждой участницы встречи своя история. Муж Марии, например, имеет боевой опыт, и медали тому подтверждение.
Мария: "Он служил, два раза ездил в командировку в Чечню, там заслужил эти награды".
И эти фотографии станут хорошим подарком тем, кто сейчас несёт службу, займут свои места в семейных альбомах. Более того, говорят организаторы - сегодняшняя фотосессия это только начало.
Фотосессия первая и не последняя, обязательно будут ещё, и самое главное - эти фотографии станут основой для фотовыставок, которые пройдут в Перми и Пермском крае, чтобы их смогло увидеть максимальное количество зрителей.
Так, например, уже сейчас решается вопрос об организации фотовыставки в историческом парке «Россия - моя история».
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