В Прикамье стартовал девятый сезон молодежной акции «Десант Прикамья»

В 15 муниципалитетах Прикамья высадился волонтерский десант. Здесь они будут творить исключительно добрые и полезные дела. Старт ежегодной акции дал губернатор Дмитрий Махонин. Сплоченно встречает очередной день волонтёрский отряд «Талисман». Впереди немало добрых дел в Оханском округе. К примеру, сегодня задача ребят - помочь в расчистке снега на территории детского сада. Элеонора Логинова в «Десанте Прикамья» уже четвертый год. Без волонтерства себя не представляет.Элеонора Логинова: "Вот это чувство того, что мы дарим счастье другим - это действительно так. Приезжая в деревни и села, ты видишь этих людей, они настолько открытые и счастливые, и ты заряжаешься от них этим".В этом году «Десант Прикамья» высаживается на территориях края в девятый раз. За это время сформировалось 15 отрядов, которые оказывают различную помощь. Принимают юных активистов-волонтеров 15 муниципалитетов.Добрые дела ребята делают разные. Только в прошлом году благодаря участникам акции помощь получили порядка 18 тысяч человек из 88 деревень и сел.На данный момент в отряды входит порядка 360 ребят из 32 учебных заведений края. За плечами не только сотни добрых дел, а еще и десятки мастер-классов и профориентационных встреч. В этом году участие в акции принимают и активные студенты из Донецкой и Луганской Народных Республик.Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»: "С 2015 года акция проводится. В этом году мы ее проводим при поддержке Фондов гранта губернатора Пермского края. Проект наш получил поддержку. Благодаря поддержке проходит сейчас реализация".Старт акции дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как заявлено, важная задача краевых властей - чтобы люди чувствовали комфорт и поддержку, в том числе благодаря волонтерам.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я уверен, что за эти дни вы подружитесь еще больше, найдете настоящих товарищей, почувствуете обратную связь от людей, которым будете помогать, и будете продолжать нести славные традиции добровольчества Прикамья".Смена для Элеоноры продлится до 12 марта. В Оханском округе она вместе с товарищами будет помогать пенсионерам, давать концерты и устраивать мастер-классы. В качестве награды для ребят - счастливые лица людей.