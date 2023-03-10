Пермяки массово жалуются на снежную кашу и метровые сосульки

130 жалоб на неубранные от снега тротуары оставили пермяки только за вчерашний день на портале «Управляем вместе». Там, где еще вчера был твердый снежный наст - сегодня каша под ногами. А где-то еще и с глыбами льда. Это когда после чистки кровли горе-коммунальщики не желают за собой убрать."Ждем, когда кому-то на голову прилетит", - такой вывод делает автор видео, проходя вдоль домов по улице Куйбышева. Метровые сосульки либо свисают с крыш, либо, уже сбитые, мешаются под ногами.Житель Перми: "Снег с крыши убрали еще в понедельник. Но забыли убрать его с тротуара. Такая утренняя полоса препятствий — вместо зарядки".А это уже Северная дамба. Снежная каша протянулась на 20 метров вдоль всего тротуара.Утопают в каше, как ботинки, так и колёса. Велосипедист Александр Тагилов ездит здесь ежедневно. Участок преодолевает исключительно пешком.Александр Тагилов: "Очень грязно — вся грязь летит с дороги сюда, и тут образуется сантиметров 10 — бассейн такой. Невозможно, даже такой велик не едет. Не знаю, как бабушки ходят тут, с колясками люди ходят — проехать невозможно. Уже неделю такая ерунда!"Вопреки убеждениям снежную кашу решает преодолеть молодая мама с ребенком на санках. Несколько попыток не увенчались успехом — принято решение идти другой дорогой.На бульваре Гагарина люди обеспокоены гололедицей — скользкая улица скрывается под слоем снега.Вдоль всего тротуара неубранные сугробы, в ближайшее время они также растают и превратятся в кашу.На плохую уборку тротуаров в районах пермяки жалуются на портале «Управляем вместе». Только за четверг — больше 130 обращений. Проспект Парковый, Садовый, Индустриальный район. Есть жалобы и на Северную дамбу.Юрий Трухин, первый заместитель главы Мотовилихинского района Перми: "По Северной дамбе узкие тротуары, убрать с помощью механизмов не получается, будет применен ручной труд. Сегодня в дневную смену поставлено задание — уберем до завтрашнего дня. Ежедневно проверяем работу подрядчика, делаем объезды. На этой неделе выдано уже три предписания — большое внимание уделено Северной дамбе, микрорайону Садовый, Вышка и Рабочему посёлку".По прогнозам синоптиков, такая погода в Перми продержится как минимум до конца недели. Потому пермякам спасатели советуют быть аккуратнее на дорогах — и смотреть не только под ноги, но и козырьки крыш на домах.