← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2023
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Пермяки массово жалуются на снежную кашу и метровые сосульки
Житель Перми: "Снег с крыши убрали еще в понедельник. Но забыли убрать его с тротуара. Такая утренняя полоса препятствий — вместо зарядки".
А это уже Северная дамба. Снежная каша протянулась на 20 метров вдоль всего тротуара.
Утопают в каше, как ботинки, так и колёса. Велосипедист Александр Тагилов ездит здесь ежедневно. Участок преодолевает исключительно пешком.
Александр Тагилов: "Очень грязно — вся грязь летит с дороги сюда, и тут образуется сантиметров 10 — бассейн такой. Невозможно, даже такой велик не едет. Не знаю, как бабушки ходят тут, с колясками люди ходят — проехать невозможно. Уже неделю такая ерунда!"
Вопреки убеждениям снежную кашу решает преодолеть молодая мама с ребенком на санках. Несколько попыток не увенчались успехом — принято решение идти другой дорогой.
На бульваре Гагарина люди обеспокоены гололедицей — скользкая улица скрывается под слоем снега.
Вдоль всего тротуара неубранные сугробы, в ближайшее время они также растают и превратятся в кашу.
На плохую уборку тротуаров в районах пермяки жалуются на портале «Управляем вместе». Только за четверг — больше 130 обращений. Проспект Парковый, Садовый, Индустриальный район. Есть жалобы и на Северную дамбу.
Юрий Трухин, первый заместитель главы Мотовилихинского района Перми: "По Северной дамбе узкие тротуары, убрать с помощью механизмов не получается, будет применен ручной труд. Сегодня в дневную смену поставлено задание — уберем до завтрашнего дня. Ежедневно проверяем работу подрядчика, делаем объезды. На этой неделе выдано уже три предписания — большое внимание уделено Северной дамбе, микрорайону Садовый, Вышка и Рабочему посёлку".
По прогнозам синоптиков, такая погода в Перми продержится как минимум до конца недели. Потому пермякам спасатели советуют быть аккуратнее на дорогах — и смотреть не только под ноги, но и козырьки крыш на домах.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2023
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