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В Перми председатель ТСЖ похитила почти полмиллиона рублей →
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 108 человек
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Соликамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 253 человека.
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