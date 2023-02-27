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В Перми председатель ТСЖ похитила почти полмиллиона рублей
Суд установил, что в период с июня 2021 г. по июнь 2022 г., подсудимая похитила свыше 490 тыс. рублей с расчетного счета возглавляемой ею организации. Указанные средства поступили от собственников жилья и предназначались для оплаты текущих расходов ТСЖ. Присвоенной суммой женщина распорядилась по своему усмотрению.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, неотбытого по предыдущему приговору наказания, назначил виновной 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами на срок 2 года. Отбывание наказания в виде лишения свободы, отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Также с учетом ранее взысканного ущерба, осужденная обязана возместить ТСЖ 1,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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