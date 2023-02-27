В Перми председатель ТСЖ похитила почти полмиллиона рублей

Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой председателя правления ТСЖ «Писарева 25б». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).Суд установил, что в период с июня 2021 г. по июнь 2022 г., подсудимая похитила свыше 490 тыс. рублей с расчетного счета возглавляемой ею организации. Указанные средства поступили от собственников жилья и предназначались для оплаты текущих расходов ТСЖ. Присвоенной суммой женщина распорядилась по своему усмотрению."Суд, с учетом позиции государственного обвинения, неотбытого по предыдущему приговору наказания, назначил виновной 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами на срок 2 года. Отбывание наказания в виде лишения свободы, отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Также с учетом ранее взысканного ущерба, осужденная обязана возместить ТСЖ 1,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Приговор пока не вступил в законную силу.