Пермяки стали исправнее оплачивать штрафы ГИБДД

В Пермском крае ежегодно снижается количество нарушителей ПДД, забывающих про оплату штрафов. Как сообщили в ГУФССП по Пермскому краю в 2022 году их было на 25% меньше, чем в 2021. В минувшем году мерами принудительного исполнения с лихачей взыскано более 170 млн рублей. В настоящее время на исполнении в подразделениях краевой службы судебных приставов находится свыше 110 тысяч исполнительных производств данной категории. Так, житель Перми был оштрафован 162 раза за нарушения правил дорожного движения. По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в межрайонный отдел по взысканию штрафов по г. Перми № 2. Общая сумма задолженности лихача составила 150 тысяч рублей. После того, как судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, сумма задолженности увеличилась почти в полтора раза и составила 264 тысячи рублей. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику автомобилем и предупредил его о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Перспектива стать пешеходом заставили гражданина пересмотреть свое отношение к исполнению финансовых обязательств. Вскоре на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности.В целях побуждения автолюбителей к своевременной оплате задолженностей судебные приставы Прикамья проводят информационную акцию «За руль — без долгов».