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В Прикамье отметили окончание масленичной недели
Праздник омрачили лишь километровые пробки на подъезде к музею в результате большого наплыва людей.
На пермской эспланаде и в парке Горького, кроме традиционных гуляний, гостей ждало огненное шоу, окончанием которого стало сожжение чучела.
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