Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Супчик со скидкой»Сегодня дешевле, чем вчера. Это про ИНДЕКС БОРЩА в Пермском крае. Считают его каждый месяц. Полученные цифры особо ни на что не влияют, но все равно интересно. В феврале все необходимое можно было купить за 122 рубля 81 копейку. В январе набор продуктов тянул на 159 рублей 45 копеек. Считают так. Средней семье нужно четыре порции супа. Чтобы их приготовить, требуется 350 г картошки, 200 — капусты, полкило курятины, 130 г свеклы и по чуть-чуть лука, моркови, чеснока и сметаны.НАБЛЮДЕНИЕ НЕДЕЛИ«Будем здоровы»Пермяки все меньше и меньше болеют. Официальная отчетность по гриппу и ОРВИ выглядит оптимистично. Зараза понемногу отступает. Но расслабляться пока рано. И вирусы пока бродят вокруг. И пост — грипп накрыть может. Это относительно новая тема. Официально человек вроде бы вылечился. Но все равно недомогает. Особенно внимательно следят сейчас за детишками. Чуть что и на карантин отправляют целыми классами или группами в детских садах. Без оглядки на улучшающуюся статистику.ВЫВОДЫ НЕДЕЛИ«Меньше — и точка»Пермяки стали летать меньше. И в Пермь самолетами прибывает не так много народу, как раньше. На каждую десятку пассажиров 2021-го года в прошлом приходилось уже только девять. Внутренние рейсы чувствуют себя более — менее нормально. Стабильный спрос на московское направление. В плюсе рейсы до Питера, Минвод, Волгограда, Махачкалы и Мурманска. А вот «международка» рухнула больше чем на половину. Здесь все пока держится на двух китах — Анталья и Дубай. Плюс доступна пара мест в странах СНГ. Лететь больше некуда. Последняя потеря — недавно запущенные рейсы в индийский штат Гоа.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ«Снег башка попадет»При входе в здание посмотреть вверх. Вдруг там снег или сосулька огромная. Сейчас это обязательно. Так говорят в региональном ведомстве МЧС. Дело в том, что погода пошаливает. Днем все уже течет, а по ночам подмерзает. Поэтому и под ноги сейчас смотреть нужно внимательнее. И не гонять особо. Это если не пешком, а за рулем. И машины где попало не бросать. Чтобы в один прекрасный момент не обнаружить вместо нее сугроб и железную лепешку под ним.