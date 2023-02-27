← Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе Пермь – Краснокамск
Вести Пермь. События недели 26.02.2023
- Помощь по любому вопросу, в шаговой доступности и по принципу "единого окна - в Прикамье заработали центры поддержки участников СВО и членов их семей.
- Полная русская традиция на Масленицу — не только печь блины, но и угощать нуждающихся — как она работала в Перми.
- Уличная стрельба в Перми — расследованием сразу нескольких фактов занялись в полиции, что стало известно о стрелках?
- Минус два знаковых кинотеатра — в Перми закрываются «Кристалл» и «Колизей Синема».
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