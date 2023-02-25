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Эти выходные станут последними, когда будут работать сразу два кинотеатра Перми →
На эспланаде в Перми начались масленичные гулянья
В ярмарочных рядах с пылу с жару предлагают полакомиться и блинами - куда без них! Пермские хозяйки, впрочем, от профессионалов не отстают. Секрет правильных блинчиков - у каждой свой.
В субботу-воскресенье нужно не только наесться до отвала блинами, но и пару-тройку раз скатиться с горок. Завершение масленичной недели станет и последним днём работы ледового городка.
Закликать весну играми и угощениями на главной площади города будут все выходные. Завершатся гуляния в воскресенье, по традиции сжиганием чучела Масленицы.
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