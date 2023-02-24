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В Прикамье награда нашла своего владельца спустя почти 80 лет
Геннадий Сергеевич — младший из трех братьев, ему было 2 года, когда его отец ушел на фронт. В рядах 42-й стрелковой Смоленской дивизии младший сержант Сергей Никитин прошел всю войну. В феврале 1945 года он первым ворвался в польскую деревню Польнише-Цекцин и уничтожил живую силу противника.
За этот подвиг героя представили к медали «За отвагу» - это высшая медаль в наградной системе Советского союза.
Сергей Филиппович Никитин свой боевой путь закончил в Польше, он был тяжело ранен и скончался в госпитале 20 мая 1945 года. Герой успел встретить победу, но не успел получить свою награду.
Спустя 78 лет, награду отца получил сын.
Причем подняв архивы, Министерство обороны России сообщили, что медалей «За отвагу» бойцу Никитину было присуждено две, за два совершенных подвига в 1945 году.
Геннадий Никитин, сын героя: "Я даже не ожидал, что у меня отец — герой. За отвагу. Он был молодой, 39 лет погиб. У меня есть внук, три внучки, правнучка и еще правнук — вот всем им будет передаваться".
Два удостоверения о госнаграде СССР за подписью президента Путина — оригинал, а вот сама медаль — реплика. По закону, копии наград Великой Отечественной войны не делают. Но от этого ценность ее, конечно, не становится меньше.
Сергей Половников, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Героически себя проявил, на всем периоде Великой Отечественной войны и, безусловно, можно гордиться таким отцом".
На Родине у героя нет могилы, он захоронен на общем воинском кладбище в польском городе Торн. Семья Никитиных побывала там, нашла безымянный памятник, и прикрепила на него фотографию красногвардейца и героя Сергея Никитина. А еще его сын привез в Пермь саженцы клена с могилы отца.
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