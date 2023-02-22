Фестиваль «Вокруг до около» прощается с зимой и закликает весну

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← Следователи проверят сообщения о ползущем из отдела полиции инвалиде
Пермские полицейские начали проверку по фактам уличной стрельбы →
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10.02.2023 в 17:40
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.02.2023
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Следователи проверят сообщения о ползущем из отдела полиции инвалиде
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.02.2023
В честь Дня защитника Отечества в Перми пройдут десятки праздничных мероприятий
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Прикамские пловцы-подводники подтвердили свой класс на Кубке России
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Следователи проверят сообщения о ползущем из отдела полиции инвалиде
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.02.2023
В честь Дня защитника Отечества в Перми пройдут десятки праздничных мероприятий
В Лысьве рыбак снял подводный мир городского пруда
Прикамские пловцы-подводники подтвердили свой класс на Кубке России
В Чайковском стартовал Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина
В детском саду построили маленькую Пермь из снега
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