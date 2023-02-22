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Пермские полицейские начали проверку по фактам уличной стрельбы
"Ушли гулять с ребенком, вернулись, днем это было. И у нас выстрелы на стекле. Мы подумали, это чья-то шалость, потому что никаких инцидентов не было, а оказалось, что они продолжаются".
Аналогичная история произошла на восьмом этаже в доме напротив. Следы от пуль в количестве семи штук видны даже снаружи. Застать на месте собственников этой квартиры не удалось, вот что они пишут в социальных сетях, публикуя изрешеченное окно.«В выходные все стекла расстреляли пулями. Кто-то живёт напротив и так развлекается. Беспредел. Буду вызывать участкового».
В произошедшем уже разбирается полиция. Пока оба случая на Красных казармах рассматривают оперативники на уровне доследственной проверки.
Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По предварительной информации, в обоих случаях злоумышленники использовали пневматическое оружие. В настоящий момент по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки".
Что касается расстрелянного автомобиля ВАЗ на Гайве, сейчас машина стоит на новом месте. Поиском виновников и выяснением мотивов их действий сейчас также занимается полиция.
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