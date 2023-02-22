Пермские полицейские начали проверку по фактам уличной стрельбы

В полиции Перми начали проверку сразу двух фактов уличной стрельбы. На Гайве неизвестные открыли огонь из пневматического оружия по припаркованному автомобилю, а в микрорайоне «Арсенал» - по окнам многоэтажек. Пострадали сразу две квартиры.Два выстрела — один по крыше, другой по заднему стеклу на ВАЗ двенадцатой модели неизвестные сделали ночью, говорит брат владельца машины Константин. Пуля прошла насквозь и оказалась в салоне автомобиля.О том, кто может стоять за происшествием на Гайве, неизвестно. Сейчас потерпевшие активно ищут свидетелей, которые могут помочь в раскрытии преступления.В микрорайоне Красные казармы зафиксировано сразу несколько случаев расстрелов окон в многоэтажках. Пострадала квартира на четырнадцатом этаже в доме №6 по улице Александра Турчевича.Как можно заметить, размер отверстия выстрела около одного миллиметра. Пробита первая камера окна.Говорить на камеру люди отказываются, однако, в квартиру пускают. Простреленное окно находится в детской комнате, говорит пермячка Надежда."Ушли гулять с ребенком, вернулись, днем это было. И у нас выстрелы на стекле. Мы подумали, это чья-то шалость, потому что никаких инцидентов не было, а оказалось, что они продолжаются".Аналогичная история произошла на восьмом этаже в доме напротив. Следы от пуль в количестве семи штук видны даже снаружи. Застать на месте собственников этой квартиры не удалось, вот что они пишут в социальных сетях, публикуя изрешеченное окно.«В выходные все стекла расстреляли пулями. Кто-то живёт напротив и так развлекается. Беспредел. Буду вызывать участкового».В произошедшем уже разбирается полиция. Пока оба случая на Красных казармах рассматривают оперативники на уровне доследственной проверки.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По предварительной информации, в обоих случаях злоумышленники использовали пневматическое оружие. В настоящий момент по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки".Что касается расстрелянного автомобиля ВАЗ на Гайве, сейчас машина стоит на новом месте. Поиском виновников и выяснением мотивов их действий сейчас также занимается полиция.