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В Перми состоится открытие масленичного фестиваля «Вокруг да около»
В это же время в Доме Мешкова будет выступать ансамбль «Ярмарка», а после пройдет музыкально-литературный пассаж «Вечерье».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.02.2023
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