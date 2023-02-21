Юниорское Первенство России завершилось триумфом пермских фигуристов

Настоящим триумфом наших фигуристов завершилось юниорское Первенство России. В парном катании весь подиум заняли спортсмены из Пермского края. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков побеждают на всех юниорских стартах двух последних сезонов, забрали чемпионство и на этот раз: 208.68 балла в сумме за короткую и произвольную программы. Серебряные медали у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова — 202.98 балла. Призовую тройку с результатом 198.68 балла замкнули Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Тренируют все три пары Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова.Валентина Тюкова, Заслуженный тренер РСФСР и России: "Максимум 3 пары могли попасть и побороться на чемпионат мира. У нас и Артемьева и Чикмарёва выступали на таких уровнях, где были Гран- При, где они занимали призовые места, где они отбирались на финал Гран- При, и кое- кто из них был на Чемпионате мира".