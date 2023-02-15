В Перми произошла крупная коммунальная авария

Крупная коммунальная авария произошла в Кировском районе Перми на ул. Волгодонской. Затопило сразу несколько дворов и дорог. Без воды остались 20 домов, детский сад, школа и училище.Из-за прорыва трубы возле дома по адресу Волгодонская,14 вода затопила проезжую часть, тротуары. В настоящее время полным ходом идет ликвидация аварии. Работает техника. Движение по ул. Волгодонской ограничено. На парковке машины стоят по половину колеса в воде. Если воду схватит морозом, авто придется вымораживать.Авария произошла поздно вечером. Огромный поток воды хлынул на дорогу. По словам местных жителей, были затоплены тротуары, пешеходные переходы, вода дошла до подъездов домов.Константин Гусев, главный инженер компании "Новогор-Прикамье": "В результате того, что у нас снег не убирается, а сдвигается, колодцы были под снегом. До 4 утра металлоискателем искали колодцы, чистили, проводили работы по допуску сотрудников к колодцам, и только после этого проводили мероприятия по переключению. Сейчас сделаем переключение и точно определим трубу". Из-за аварии воду отключили в 20 домах по ул. Адмирала Ушакова, Волгодонская, Каляева, Капитанская, Сокольская, Калинина, 5-я Каховская. Организован подвоз воды.Также без воды осталось училище, школа и детский сад.Специалисты "Новогора" обещают возобновить подачу воды в течение дня.