В Перми произошла крупная коммунальная авария
Из-за прорыва трубы возле дома по адресу Волгодонская,14 вода затопила проезжую часть, тротуары. В настоящее время полным ходом идет ликвидация аварии. Работает техника. Движение по ул. Волгодонской ограничено. На парковке машины стоят по половину колеса в воде. Если воду схватит морозом, авто придется вымораживать.Авария произошла поздно вечером. Огромный поток воды хлынул на дорогу. По словам местных жителей, были затоплены тротуары, пешеходные переходы, вода дошла до подъездов домов.Константин Гусев, главный инженер компании "Новогор-Прикамье": "В результате того, что у нас снег не убирается, а сдвигается, колодцы были под снегом. До 4 утра металлоискателем искали колодцы, чистили, проводили работы по допуску сотрудников к колодцам, и только после этого проводили мероприятия по переключению. Сейчас сделаем переключение и точно определим трубу". Из-за аварии воду отключили в 20 домах по ул. Адмирала Ушакова, Волгодонская, Каляева, Капитанская, Сокольская, Калинина, 5-я Каховская. Организован подвоз воды.
Также без воды осталось училище, школа и детский сад.
Специалисты "Новогора" обещают возобновить подачу воды в течение дня.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Удачный улов. Житель Прикамья поймал 14-килограммовую щуку
Ко Всемирному дню безопасного интернета создан онлайн-курс для родителей
В Перми стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
За сутки в Прикамье выявлено 194 случая коронавируса
Заключен контракт на реконструкцию здания на улице Уральской, 110
На заседании правительства обсудили грядущее строительство межвузовского кампуса
В Перми продлена работа главного ледового городка
В Пермском крае пресечена деятельность межрегиональной группы наркодилеров
Подписано соглашение о возведении в Перми универсальной спортивной арены
В больнице им. С.Н. Гринберга для реабилитации пациентов начали применять экзоскелет
Добавить комментарий: