Пермские боги к путешествию готовы

В Пермской художественной галерее завершили упаковку экспонатов из коллекции деревянной скульптуры. Пермские боги отправляются в Нижний Новгород. Там 23 февраля открывается выставка, где покажут 74 рельефные фигуры из запасников - ту часть, которую обычно не видят посетители.Во время перевозки музейных ценностей важно поддерживать определённую температуру и влажность. Используются климатические ящики - снаружи дерево или деревянная фанера, внутри обязательно слой утеплителя.Именно так оборудованы большие и средние ящики, сколоченные специально для транспортировки. В одном из помещений Пермской художественной галереи в дорогу собирают экспонаты самой известной коллекции - деревянной храмовой скульптуры.Артём Кутергин, художник- реставратор: "Под каждого ангела нужно сделать индивидуальную подложку, чтобы можно был плотно прижать крепёжными ремнями к стенке. Крылья очень мешают, поэтому под них приходится индивидуально вырезать сложные формы".На выставку «Пермские боги» в Нижний Новгород отправятся 74 рельефные скульптуры из запасников Пермской художественной галереи - обычно невидимая посетителям часть. Образ Святого Николая Можайского - особо почитаемого на Руси- один из примеров синтетического храмового искусства.Ксения Зубакина, хранитель коллекции «Пермская деревянная скульптура»: "Многосоставной памятник из разных материалов, большая часть это деревянная основа, расписанная темперной краской. А меч и храм в руках - они более поздние по времени, скорее всего, были созданы в 19-м веке, обиты медью".Коллекция представляет из себя части убранства местных церквей и часовен, с конца 17-го до начала 20-го века. Это и образы Распятия, святых, апостолов, ангельских чинов.Ксения Зубакина, хранитель коллекции «Пермская деревянная скульптура»: "В Пермской галерее собрана самая большая коллекция православной деревянной скульптуры- это более 500 экспонатов, самые известные и хорошо изученные. В год 300-летия с основания города Перми у нас идёт такой большой проект, когда, мы показываем нашу главную коллекцию в лучших региональных и столичных музеях".Посетители Нижегородского государственного художественного музея познакомятся также с архивными фотоматериалами — видами мест и храмов, из которых происходят деревянные скульптуры.Пермская деревянная скульптура путешествует довольно часто. Экспонаты выставлялись в музеях Ватикана, Брюсселя, Лиона. Самой восточной частью России был Владивосток. И вот ближайшие места назначения - Нижний Новгород и Екатеринбург.Впрочем, в обычном режиме продолжает работу и регулярная экспозиция в Пермской художественной галерее. Каждый день увидеть её титульную коллекцию приходят пермяки и гости города.Показ в Нижнем Новгороде откроет серию выездных выставок из собрания Пермской художественной галереи. Пермских богов и другие знаковые экспонаты в рамках юбилейного проекта «Пермь 300» покажут в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Государственной Третьяковской галерее и питерском ЦВЗ «Манеж».