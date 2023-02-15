Заключен контракт на реконструкцию здания на улице Уральской, 110

Администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на выполнение работ по реконструкции бывшего общежития по улице Уральской, 110. После их завершения здесь разместится школа №146, в которой будут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. Она будет рассчитана на 400 мест. Завершить реконструкцию планируется в конце 2025 года.Подрядчику предстоит до конца 2023 года провести изыскания и разработать проект. После получения положительного заключения госэкспертизы начнется строительство. Здание, на улице Уральской, 110 расположено на территории, являющейся объектом культурного наследия – в микрорайоне «Городские горки». В связи с этим реконструкция будет проходить в существующих габаритах здания и с сохранением архитектурных решений внешнего облика.Согласно техническому заданию, в ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать в будущей школе учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, обеденный зал, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку, и зону отдыха.Напомним, этот дом рядом с цирком был построен в 1924 году, по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа имени Славянова, в 2019 году оно было признано аварийным.