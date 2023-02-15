В Прикамье запускают новую региональную программу «Комфортный край»

На заседании регионального правительства дали старт новой программе «Комфортный край». Так, на ближайшие три года сформированы основные направления - ремонт и строительство домов культуры, благоустройство улиц и школьных дворов. Заявились практически все муниципалитеты, а общий бюджет приблизился к 7 миллиардам рублей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что в регионе строится достаточно большое количество школ, но при этом школы, которые были построены в советские годы, в 90-е годы, конечно, дворы, оставляют желать лучшего. А для нас, мы понимаем, и все педагоги это говорят, что школьный двор это элемент образования детей, поскольку это и спортивные активности, и благоустройство, это в общем-то лицо школы".Дмитрий Махонин поручил обеспечить обратную связь с жителями муниципалитетов в плане контроля над реализацией задуманного. Будут привлечены общественники - народный фронт, также задействуют интернет-ресурсы.Светлана Усачёва, министр территориального развития Пермского края: "В первую очередь это будет на портале «Управляем вместе», это всем знакомый портал, где у нас размещаются все и проекты инициативного бюджетирования, и самообложения, поэтому люди знают, люди готовы там оставлять свои комментарии и осуществлять некий контроль и следить за тем, что воплощается на их территории".