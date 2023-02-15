В Прикамье запускают новую региональную программу «Комфортный край»

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Дмитрий Махонин поручил обеспечить обратную связь с жителями муниципалитетов в плане контроля над реализацией задуманного. Будут привлечены общественники - народный фронт, также задействуют интернет-ресурсы.
Светлана Усачёва, министр территориального развития Пермского края: "В первую очередь это будет на портале «Управляем вместе», это всем знакомый портал, где у нас размещаются все и проекты инициативного бюджетирования, и самообложения, поэтому люди знают, люди готовы там оставлять свои комментарии и осуществлять некий контроль и следить за тем, что воплощается на их территории".
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