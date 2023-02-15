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Межрегиональная выставка "Агротехнологии-2023" открылась в Перми
Виталий Гуменяк, руководитель отдела продаж: "Между компаниями и Минагро в прошлом году на выставке «Агросалон» в Москве были подписаны соглашения об увеличении поставок в регион Перми. Наши аграрии получают по более выгодным условиям технику".
В Перми стартовала межрегиональная выставка-форум «Агротехнологии-2023». Кроме передовой сельхоз техники, здесь представлены удобрения, семена, машины для автоматизации труда.Этот робот - разработка пермских учёных. Своим весом он подталкивает еду к кормовому столу в коровниках. Он способен заменить двух человек и не имеет аналогов в России.
А ещё крупнейшие дилеры России представили комплектующие к сельхозтехнике и цифровые решения в агропромышленном хозяйстве. Познакомился со всеми новинками на форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Прикамье имеет большой сельскохозяйственный потенциал. Краевые власти оказывают аграриям различные меры поддержки, в том числе и благодаря нацпроектам. На развитие отрасли, в том числе на техническое перевооружение, развитие животноводства, формирование кадрового потенциала в регионе нынче направлено около трех с половиной миллиардов рублей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы ввели такую прогрессивную шкалу поддержки сельхозтоваропроизводителей: чем ты больше и эффективнее, чем больше урожайность, тем больше ты получаешь. Если компания менее успешна, то все меры поддержки от образования до науки мы готовы предоставлять".
Участие в форуме приняли и будущие специалисты. Студенты Пермского аграрного университета также знакомятся с современными технологиями.
Алена Епанова, студентка ПГАТУ: "Минеральные удобрения, кормовые добавки различные, которые помогают в моей профессии".
Форум «Агротехнологии-2023» будет проходить до 16 февраля на «PERM EXPO».
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