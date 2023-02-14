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В Перми следователи проводят проверку после травмирования ребенка током на остановке
"Следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение. Ход проведения процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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