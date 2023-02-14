В Перми возле дома по адресу ул. Герцена, 4 образовался потоп

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В социальных сетях люди жалуются на потоп, который образовался возле дома по адресу ул. Герцена, 4. Судя по кадрам, залило чуть ли не половину улицы - проезжую часть и тротуар. Говорят, что прорыв здесь происходит не первый раз. В квартирах в течение недели вода подается с перебоями. При этом многоэтажка построена и сдана совсем недавно.

Опубликовано: 14.02.2023 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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← В День всех влюбленных в ПГНИУ работает шуточный загс

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