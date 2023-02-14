В Пермском крае будут обустроены новые модельные библиотеки

Министерство культуры Пермского края рассмотрело заявки от территорий региона для распределения субсидий муниципальным образованиям на преобразование библиотек по модельному стандарту в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура». Победителями признаны шесть территорий, которые должны реализовать свои проекты до конца 2024 года. На обновление и модернизацию каждая библиотека получит по 5 млн руб., всего – 30 млн руб. Средства будут направлены на ремонт пространств в соответствии с дизайном помещений, функциональное зонирование библиотеки, закупку новой мебели, техники и книг. В 2023 году обновленные учреждения появятся в Чердынском городском округе (Рябининская библиотека-филиал № 7), Юсьвинском муниципальном округе (Детская библиотека), а также в Лысьвенском городском округе (библиотека № 10 в д. Липовая).Также Министерство культуры Пермского края рассмотрело заявки от территорий для распределения субсидий муниципальным образованиям для пополнения библиотечных фондов. В 2023 и 2024 гг. в 20 библиотек региона направят 18,7 млн руб. Это федеральные и региональные средства, которые позволят учреждениям культуры закупить недостающие книжные издания – от художественной до профессиональной литературы – свыше 35 тыс. изданий. Точные заявки на издания на выигранные деньги будут сформированы каждым учреждением до конца года.