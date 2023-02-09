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В Перми до 31 марта идёт приём заявок на предоставление мест в детских садах
В департаменте образования администрации Перми пояснили, что если родитель (законный представитель) планирует в текущем году получить место для ребёнка в муниципальном детском саду, то ему необходимо подать заявление о постановке ребёнка на учет. Подать заявление для предоставления места в детском саду можно двумя способами: в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и через МФЦ.
Если у семьи есть право на льготу (преимущественное, внеочередное, первоочередное право), заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение, необходимо предоставить оригиналы и копии подтверждающих документов специалисту районного отдела образования на личном приёме до 31 марта независимо от способа подачи заявления.
Узнать, в какой детский сад зачислен ребёнок, родители смогут после 16 апреля. Им позвонят из детского сада или отправят уведомление по почте. По всем возникающим вопросам по комплектованию можно обратиться в районные отделы образования по вторникам и четвергам с 09:00 до 18:00.
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