В Перми до 31 марта идёт приём заявок на предоставление мест в детских садах. Процедура комплектования муниципальных детских садов на 2023-2024 учебный год пройдёт в Перми с 1 апреля по 31 мая.В департаменте образования администрации Перми пояснили, что если родитель (законный представитель) планирует в текущем году получить место для ребёнка в муниципальном детском саду, то ему необходимо подать заявление о постановке ребёнка на учет. Подать заявление для предоставления места в детском саду можно двумя способами: в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и через МФЦ.Если у семьи есть право на льготу (преимущественное, внеочередное, первоочередное право), заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение, необходимо предоставить оригиналы и копии подтверждающих документов специалисту районного отдела образования на личном приёме до 31 марта независимо от способа подачи заявления.Узнать, в какой детский сад зачислен ребёнок, родители смогут после 16 апреля. Им позвонят из детского сада или отправят уведомление по почте. По всем возникающим вопросам по комплектованию можно обратиться в районные отделы образования по вторникам и четвергам с 09:00 до 18:00.