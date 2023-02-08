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Обстоятельства причинения побоев малолетнему установят следователи
"В сети Интернет размещена информация о причинении побоев малолетнему мальчику в Орджоникидзевском районе города Перми. По указанию руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина территориальным следственным отделом по данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 5 февраля 2023 года в Орджоникидзевском районе города Перми во дворе жилых домов во время драки малолетний 2011 года рождения причинил побои другому малолетнему 2010 года рождения. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены малолетние и их родители, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении малолетнего потерпевшего для установления тяжести вреда здоровью. Продолжается проведение иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила "Вестям" Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю.
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