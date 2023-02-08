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В Перми прохудившиеся трубы меняют бестраншейным методом
В доме по ул. Пушкина, 7 трубы в подвале давно сменить надо было, поэтому решили больше не тянуть и взялись за ремонт сейчас. Благо, современные технологии позволяют заменить трубы в подвале и до канализационного колодца даже зимой. Способ бестраншейный.
Владислав Андреев, житель дома по ул. Пушкина, 7: "Постоянно топило и текло в подвал. Запах в подъезде стоял. Сейчас поменяют, лучше будет намного".
Специальная установка затягивает новую пластиковую трубу под землей вместо старой чугунной. Изношенную коммуникацию в этот момент разрушают с помощью специального ножа. И что самое главное – такой ремонт практически не заметен для жителей дома.
Ни экскаватора, ни раскопок. Все, что нужно для замены трубы бестраншейным методом – гидравлический компрессор, который не помешает свободно передвигаться ни жителям дома, ни проезжающим мимо машинам.
Этот способ не дороже традиционного, не портит благоустройство дома, экономит время и нервы жителей и его можно выполнить в любое время года.Алексей Шаталов, директор компании «ТрансСтройКомплект»: "Наша технология эффективна. Работать можно зимой и летом, в любое время года. В процессе работы можно увеличить диаметр трубопровода. Температура воздуха никак не влияет на качество работ".
В домах, где коммуникации прохудились, специалисты «ТрансСтройКомплект» советуют сейчас позаботиться о замене труб, плановый ремонт всегда дешевле экстренного. Если делать все по старинке, потребуется работать 2-3 дня. На ремонт таким методом уйдет 3-4 часа.
Артем Яушев, председатель ТСЖ дома по ул. Пушкина, 7: "Трубы в доме и так старые, а весной аварийные ситуации случаются чаще. Поэтому мы решили выполнить данный вид работ сейчас. Такой ремонт будет дешевле, и хорошо, что его можно выполнить сейчас".
С бестраншейным методом не нужно оформлять документы на земляные работы. Во время замены коммуникаций диаметр существующей трубы можно увеличить. На Пушкина, 7 таким способом обновят канализацию во всех шести подъездах.
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