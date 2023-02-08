Пешком далеко, на такси дорого. В Прикамье несколько поселков остались без автобусного сообщения

Без автобусного сообщения остались еще несколько поселков в Прикамье. Проблема старая. Частный перевозчик был еще вчера. Сегодня единственный вариант для многих – добираться пешком.Наталья Овчинникова пытается решить транспортный вопрос сразу нескольких деревень правобережной части реки Чусовой своим силами. И куда только уже не обращалась. Но проблема пока так и не решилась.Наталья Овчинникова: "Многие работают не в Полазне, а в Перми. И автобус нужен по расписанию, чтобы совпадал с электричкой".В Гарях, Бобках, Боровково, Красной Слудке отсутствует автобусное сообщение с большой землёй. Единственный маршрут до Перми под номером «434» от ИП Нифонтова перестал курсировать ещё в январе этого года, по словам жителей, из-за поломки. По версии краевого Минтранса, по причине низкой рентабельности"Ни уехать, ни приехать никто не может, даже за тем же лекарством съездить или на прием в больницу!", - возмущаются местные жители.В этом вакууме пассажирских перевозок Бобкам повезло чуть больше. Здесь есть железнодорожная станция, где можно сесть на электричку. А вот из Гарей до железнодорожных путей придётся преодолеть 5 километров по неосвещенной автодороге через лес.И даже если до станции вы дошли, есть вероятность, что вы не успеете на электричку, ведь никто вас ждать не будет. Еще один вариант – добраться до основной трассы, ещё плюс 9 километров пешком.В качестве альтернативы в администрации Добрянского округа людям предложили подождать запуска межмуниципального автобусного маршрута «Полазна-Гари» до 1 марта.Яков Лузянин, заместитель главы администрации Добрянского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству: "Это не быстрая процедура, необходимо провести определенный ряд мероприятий: согласование схемы маршрута, контрольно-надзорный органы подключить, в том числе в ГИБДД, просчитать тариф, выйти на бюджет, потому что данный маршрут будет датируемым".Что же касается восстановления или замены 434-го «Гари-Пермь», округ организацией междугородних маршрутов не занимается.Дмитрий Костарев, заместитель директора ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края»: "Край занимается сообщением между центром и муниципалитетами. «Пермь-Добрянка», у нас вопросов нет, два маршрута ходит, всё без срывов, всё в плановом режиме. Что же касается людей вывезти из Гарей в социальные объекты, это уже необходимо организовывать какой-то местный муниципальный маршрут".Сейчас вместо расписания на остановках – объявления от частных извозчиков. Но это только на крайний случай. Дорого выходит. Но до весны, похоже, наряду с пешими прогулками это будет один из актуальных способов передвижения.