В Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Пермском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 210 человек.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.01.2023
В Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19
Сын украл у матери 50 тысяч рублей и потратил их на обновки и алкоголь
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2023
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В Перми открылся бесплатный прокат детских автокресел
В Прикамье обсудят вопрос господдержки сельхозпроизводителей
Теплосети Краснокамска проверят с помощью безопасного красителя
События конкурса "Учитель года" можно смотреть в режиме онлайн
В Березниках полицейские изъяли наркотики на 20 млн рублей
В 2022 году пермские приставы выдворили за пределы России 101 иностранного гражданина
Виктор Агеев уходит в отставку с поста заместителя главы города
В Прикамье снизилось количество ДТП
Каким будет детский отдых в Прикамье в 2023 году
МЧС Прикамья предупреждает о возможном сходе снега и льда с крыш
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