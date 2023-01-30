В Перми открылся бесплатный прокат детских автокресел

В Перми при поддержке Фонда президентских грантов и ГИБДД края открылся специализированный прокат детских автокресел. Зачастую владельцы автомобилей экономят на этом устройстве в силу дороговизны. Теперь кресло можно не покупать, а арендовать. Так и деньги сэкономишь, и безопасность своему чаду гарантируешь, а ещё при проверке на дороге штраф не получишь. Бесплатный прокат средств безопасности открылся в общественном центре «Стахановец».Помимо манежей, удерживающих матрасов и радионянь, в наличии автолюльки для новорожденных. Взять их можно на время и пользоваться сроком до трех месяцев. Для этого нужно заключить договор и предоставить документ удостоверяющий личность.Андрей Феоктистов, руководитель АНО «Альфа-Альянс»: "Даже обеспеченные семьи задаются вопросом, а стоит ли покупать автолюльку, если ребенок через несколько месяцев вырастет - и потом куда это всё девать, как правило, когда ожидают появления ребенка, трат очень много, а автолюлька недешево стоит. Мы решили создать такой прокат при поддержке Фонда Президентских грантов с участием Управления ГИБДД Пермского края".Тема перевозки детей в автотранспорте вопрос серьезный. Штрафы соответствующие – от трех тысяч до ста тысяч рублей за неподходящее ребёнку автокресло, отсутствие его фиксации и вообще отсутствие в салоне автомобиля. Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды отдела ОАР и ПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю: "Несмотря на то что сотрудниками Госавтоинспекции проводится колоссальная работа, и за прошлый год пресечено более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с нарушением правил перевозки детей, такие случаи имеют место быть, поэтому сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что экономить на поездке ни в коем случае нельзя".Все автокресла делятся на разные группы, в зависимости от веса ребенка. Есть комбинированные модели, которые иногда называют группой 1—2—3, в теории они подходят детям от 9 месяцев до 12 лет. Несмотря на доступность и разнообразие моделей, некоторые водители не задумываются о покупке каких-либо дополнительных средств для авто. Последствия такого отношения могут быть самые серьезные. В прошлом году на территории региона в 99 ДТП с участием детей-пассажиров 4 ребёнка погибли и 109 получили различные травмы.По мнению правоохранителей, инициатива общественников по созданию бесплатного проката – вещь однозначно полезная. На данный момент доступно 39 удерживающих устройств. Подробности можно узнать в группе во ВКонтакте «Социальный прокат средств безопасности «Оберег». А ещё можно самому сделать доброе дело и отдать в прокат уже ненужную автолюльку или автокресло.