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В 2022 году пермские приставы выдворили за пределы России 101 иностранного гражданина
Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также были выдворены 2 гражданина Республики Куба.
"Все выдворенные мигранты проживали на территории Пермского края без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Отметим, что добиться стабильного исполнения данной категории исполнительных документов удалось благодаря взаимодействию с представителями национальных диаспор, которые по собственной инициативе оказывают поддержку соотечественникам в приобретении проездных билетов", - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.
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