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В Березниках полицейские изъяли наркотики на 20 млн рублей
В съемной квартире молодого человека найдены прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом белого цвета, более 11 тысяч свертков с наркотическими средствами героин массой не менее 3 килограммов и метадон массой более 600 граммов. "Установлено, что задержанный, работая в интернет-магазине получал крупные партии запрещенных веществ, фасовал их на более мелкие и делал закладки на территории Березников. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
На теневом рынке розничная цена изъятых запрещённых веществ составляет не менее 20 миллионов рублей.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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