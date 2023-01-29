← В Перми мужчина спас женщину из горящей квартиры в многоэтажке
МЧС Прикамья предупреждает о возможном сходе снега и льда с крыш
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← В Перми мужчина спас женщину из горящей квартиры в многоэтажке
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25.01.2023 в 18:25
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В Перми мужчина спас женщину из горящей квартиры в многоэтажке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2023
В «Т Плюс» напоминают о запрете размещения незаконных объектов в опасной близости от теплопроводов
В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
Ледопад в Закамске каждую зиму становится местом притяжения
В Чайковском собак усыпили и выбросили замерзать возле мусорных баков
В Прикамье опровергли рост тарифа на вывоз мусора для гаражных кооперативов в 87 раз
Теперь в Райском саду. В Перми продолжают красть металлические ограждения
Глава Перми раскритиковал качество расчистки парковок для инвалидов
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